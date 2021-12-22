У зоні ООС вперше провели бойові стрільби з Javelin
- Автор:
- Софія Телішевська
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Scott Barbour / Stringer
У зоні проведення Операції обʼєднаних сил на Донбасі вперше пройшли бойові стрільби з американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.
Відео з навчань оприлюднив телеканал «Дом».
Javelin здатний знищувати танки на відстані до пʼяти кілометрів.
За вісім років війни на сході України Збройні сили не використовували у бою протитанкові комплекси Javelin, але такі навчання уже проходили на полігоні «Широкий лан» у Миколаївській області.
Важливою перевагою цих комплексів є те, що ракета після пуску може сама наводитися на ціль, що дозволяє досягати майже 100% точності стрільби.
Нині на озброєнні ЗСУ є майже 100 пускових установок та близько 500 ракет до Javelin, які можуть застосувати на Донбасі у разі повномасштабного російського вторгнення.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна до кінця 2021 року в рамках військової допомоги США отримає партію бронебійних систем Javelin. Водночас Кулеба не виключив, що Україна зможе вийти на домовленості й щодо інших видів оборонного летального та нелетального обладнання, але відмовився оприлюднити деталі.