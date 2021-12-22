У зоні ООС вперше провели бойові стрільби з Javelin

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Scott Barbour / Stringer

У зоні проведення Операції обʼєднаних сил на Донбасі вперше пройшли бойові стрільби з американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Відео з навчань оприлюднив телеканал «Дом».

Javelin здатний знищувати танки на відстані до пʼяти кілометрів.

За вісім років війни на сході України Збройні сили не використовували у бою протитанкові комплекси Javelin, але такі навчання уже проходили на полігоні «Широкий лан» у Миколаївській області.

Важливою перевагою цих комплексів є те, що ракета після пуску може сама наводитися на ціль, що дозволяє досягати майже 100% точності стрільби.

Нині на озброєнні ЗСУ є майже 100 пускових установок та близько 500 ракет до Javelin, які можуть застосувати на Донбасі у разі повномасштабного російського вторгнення.