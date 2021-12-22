Науковці виявили мікропластик у повітрі на висоті майже 3 км над рівнем моря

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Науковці з Національного центру наукових досліджень Франції (CNRS) взяли проби повітря на висоті 2 877 метрів над рівнем моря і виявили там частинки мікропластику.

Проби брали в обсерваторії Пік-дю-Міді у французьких Піренеях, повідомляє The Guardian.

Фахівці здивувалися такій «знахідці», бо ця обсерваторія вважається «чистою станцією» через своє розташування.

Загалом науковці тестували 10 тисяч кубометрів повітря на тиждень у період з червня до жовтня 2017 року — у всіх зразках знайшли мікропластик.

Вивчаючи траєкторію повітряних мас, фахівці зрозуміли, що джерело забруднення йшло з Північної Африки та Північної Америки.

За словами головного автора дослідження Стіва Аллена із Університету Далхаузі в Канаді, ці частинки мікропластику подолали такі великі відстані тому, що потрапили високо в атмосферу. Як тільки вони потрапили в тропосферу, їх віднесло дуже швидкими повітряними масами.

Співаторка дослідження Деоні Аллен зазначила, що виявлена кількість мікропластику не становить загрози для здоровʼя людини, але ці частинки настільки маленькі, що їх можуть вдихати люди.

Ці дані показують, що утилізація пластику шляхом відправлення за кордон є хибною стратегією — він все одно повернеться.