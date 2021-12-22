Синоптики попередили про сильні нічні морози: у Київській області буде -19 °С

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Matthew Henry / Unsplash

У ніч проти четверга, 23 грудня, температура в Україні знизиться до -23 °С, у Київській області очікується до -19 °С.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, опадів не буде, проте на дорогах можлива ожеледиця, вітер північно-західний та західний, 5—10 м/с.

Стовпчики термометрів уночі покажуть -14...-19 °С, удень -5...-10 °С, у південних та західних областях морози будуть дещо слабші: вночі -8...-13 °С, удень -2...-7 °С морозу. У Карпатах вночі буде -18...-23 °С, удень -9...-14 °С.

На Київщині опади також не прогнозують, але подекуди на дорогах та тротуарах буде слизько, у столиці вночі температура знизиться до -14...-16 °С, удень -7...-9 °С, в області — вночі до -19 °С, удень до -10°С.