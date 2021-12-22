Американські військові розробляють вакцину проти всіх коронавірусів. Попередні дані обнадійливі

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Sean Gallup / Staff

Учені з Інституту армії США розробляють вакцину проти всіх варіантів коронавірусів. Вони розраховують найближчим часом оголосити про її успішну розробку.

Про це пише Defense One.

Розробка вакцини триває вже два роки. Анонсували її виробництво ще навесні 2020 року. Тепер же учені готові розповісти про попередні дані досліджень.

На початку 2021 року вони провели доклінічні випробування вакцини на мавпах. Препарат від американських військових використовує наночастинки на основі феритину . Він має форму футбольного м’яча з 24 гранями, що дозволяє прикріпляти до них коронавірусні шипи одразу до кількох штамів.

«Потужні гуморальні та клітинно-опосередковані імунні відповіді призвели до швидкого [знищення] вірусу, що реплікується, у верхніх і нижніх дихальних шляхах і [тканинах] легень нелюдських приматів після респіраторного зараження високою дозою SARS-CoV-2», — підкреслюють учені.

За словами доктора Райду Кайвон Моджаррада, перша фаза клінічних досліджень завершилась у грудні. Вакцину тестували на 72 добровольцях, які не хворіли коронавірусом та не були вакциновані. Далі препарат тестуватимуть на тих, хто вже вакцинувався або хворів.