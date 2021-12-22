Американские военные разрабатывают вакцину против всех коронавирусов. Предварительные данные обнадеживающие

Ученые из Института армии США разрабатывают вакцину против всех вариантов коронавирусов. Они рассчитывают в ближайшее время объявить о ее успешной разработке.
Об этом пишет Defense One.
Разработка вакцины длится уже два года. Анонсировали ее производство весной 2020 года. Теперь же ученые готовы рассказать о предварительных данных исследований.
В начале 2021 года они провели доклинические испытания вакцины на обезьянах. Препарат от американских военных использует наночастицы на основе ферритина. Он имеет форму футбольного мяча с 24 гранями, что позволяет прикреплять к ним коронавирусные шипы сразу к нескольким штаммам.
«Мощные гуморальные и клеточно-опосредованные иммунные ответы привели к быстрому [уничтожению] реплицируемого вируса в верхних и нижних дыхательных путях и [тканях] легких бесчеловечных приматов после респираторного заражения высокой дозой SARS-CoV-2», — подчеркивают ученые.
По словам доктора Райда Кайвона Моджаррада, первая фаза клинических исследований завершилась в декабре. Вакцину тестировали на 72 добровольцах, которые не болели коронавирусом и не были вакцинированы. Далее препарат будут тестировать на тех, кто уже вакцинировался или болел.
- В конце ноября в Южной Африке был обнаружен новый штамм коронавируса, который назвали «Омикрон». ВОЗ сразу внесла его в категорию опасных, на уровне со штаммами «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта». Все из-за большого количества мутаций, их у «Омикрона» почти 50.
- В Европе ожидают, что «Омикрон» к февралю станет доминантным штаммом. В Украине его выявили 18 декабря.
- На сегодняшний день точно известно, что существующие вакцины от коронавируса менее эффективны против штамма «Омикрон». Производители рекомендуют колоть три дозы вместо двух.