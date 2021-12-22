Ілон Маск заявив, що продав обіцяний пакет акцій Tesla в 10%

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Maja Hitij / Staff

Найбагатша людина світу, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск заявив, що виконав свою обіцянку продати 10% свого пакета акцій Tesla.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з документами, поданими до Комісії з цінних паперів і бірж США, у понеділок, 21 грудня, Маск продав приблизно 584 тисячі цінних паперів, реалізувавши опціони на купівлю 2 мільйонів акцій. Починаючи з 8 листопада Маск загалом продав акції на понад $14 мільярдів.

Відповідаючи на запитання про те, чи він продав акції через результати його ж опитування у Twitter, Маск заявив, що йому потрібно було «попри все» реалізувати опціони на акції, термін яких спливає у 2022 році. Також він звинуватив Каліфорнію в надмірному оподаткуванні. 20 грудня у своєму Twitter він написав, що сплатить понад $11 мільярдів податків із продажу акцій.