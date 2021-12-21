На аукціоні Aguttes у вигляді NFT-токена продали перше в історії СМС
- Автор:
- Софія Телішевська
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Gilles Lambert / Unsplash
Французький аукціонний дім Aguttes уперше в історії продав СМС-повідомлення у вигляді невзаємозамінного токена. Ціна лота становила €107 тисяч.
Про це повідомляє видання RFI.
У цьому повідомленні містилося привітання на 15 знаків Merry Christmas («З Різдвом Христовим»), його відправили 3 грудня 1992 року працівнику компанії Vodafone Річарду Джарвісу.
У Vodafone заявили, що передадуть виручені кошти Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців.
Невзаємозамінні токени (NFT) — це особливий тип криптовалюти, який відрізняється від більшості криптовалют, таких як Zcash, та багатьох мережевих або службових токенів, які за своїм джерелом є взаємозамінними, тобто це актив, який існує лише у власних криптосистемах.
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