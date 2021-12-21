АМКУ оштрафував групу компаній, повʼязаних із Roshen, майже на 300 млн гривень. Штраф повʼязали із «переслідуванням» Порошенка
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- Ангеліна Шеремет
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Karen Melchior / Flickr
Антимонопольний комітет оштрафував групу компаній, які повʼязані з Roshen Europe B.V., на 283 мільйони гривень — за зловживання монопольним становищем.
Про це АМКУ повідомив у вівторок, 21 грудня.
Ідеться про компанії:
- «ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА» — штраф 210 185 150 гривень;
- «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» — 47 458 400 гривень;
- «ІНТЕРКОРН» — 25 980 950 гривень.
Антимонопольний комітет пояснює, що ці компанії повʼязані між собою через кінцевого бенефіціарного власника – Олексія Петровича Порошенка (старший син Петра Порошенка). Порушення полягали в:
- необґрунтованому підвищенні цін на патоку та сиропи протягом квітня-червня 2018 року, лютого-березня 2019 року й у жовтні 2020 року;
- у встановленні протягом 2018—2020 років різних умов до рівнозначних угод — без обґрунтованих причин.
Ідеться про монополію щодо виробництва патоки та кукурудзяного крохмалю. АМКУ зазначив, що група компаній мала ринкову владу: вона встановлювала свої умови продажу товарів на внутрішньому ринку, підтримувала «непрозору та безсистемну цінову політику». Єдиними конкурентами групи протягом 2018—2020 років були імпортери з порівняно невеликими частками.
Пізніше в «ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА» заявили, що оскаржать «безпідставний» штраф. Його у компанії повʼязують із «політичним переслідуванням» пʼятого президента України Петра Порошенка. Там упевнені, що АМКУ ухвалив рішення з порушенням процедури розгляду справи.
- Російська компанія «Рот Фронт» (Rot Front) через суд Європейського Союзу намагається заборонити українській корпорації Roshen використовувати в ЄС етикетку цукерок «Ромашка».
- У листопаді минулого року повідомлялося, що пʼятий президент Петро Порошенко переписав частину керуючої компанії Roshen на свого сина Олексія.