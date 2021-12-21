АМКУ оштрафував групу компаній, повʼязаних із Roshen, майже на 300 млн гривень. Штраф повʼязали із «переслідуванням» Порошенка

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Karen Melchior / Flickr

Антимонопольний комітет оштрафував групу компаній, які повʼязані з Roshen Europe B.V., на 283 мільйони гривень — за зловживання монопольним становищем.

Про це АМКУ повідомив у вівторок, 21 грудня.

Ідеться про компанії:

«ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА» — штраф 210 185 150 гривень;

«ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» — 47 458 400 гривень;

«ІНТЕРКОРН» — 25 980 950 гривень.

Антимонопольний комітет пояснює, що ці компанії повʼязані між собою через кінцевого бенефіціарного власника – Олексія Петровича Порошенка (старший син Петра Порошенка). Порушення полягали в:

необґрунтованому підвищенні цін на патоку та сиропи протягом квітня-червня 2018 року, лютого-березня 2019 року й у жовтні 2020 року;

та сиропи протягом квітня-червня 2018 року, лютого-березня 2019 року й у жовтні 2020 року; у встановленні протягом 2018—2020 років різних умов до рівнозначних угод — без обґрунтованих причин.

Ідеться про монополію щодо виробництва патоки та кукурудзяного крохмалю. АМКУ зазначив, що група компаній мала ринкову владу: вона встановлювала свої умови продажу товарів на внутрішньому ринку, підтримувала «непрозору та безсистемну цінову політику». Єдиними конкурентами групи протягом 2018—2020 років були імпортери з порівняно невеликими частками.

Пізніше в «ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА» заявили, що оскаржать «безпідставний» штраф. Його у компанії повʼязують із «політичним переслідуванням» пʼятого президента України Петра Порошенка. Там упевнені, що АМКУ ухвалив рішення з порушенням процедури розгляду справи.