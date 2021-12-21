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АМКУ оштрафував групу компаній, повʼязаних із Roshen, майже на 300 млн гривень. Штраф повʼязали із «переслідуванням» Порошенка

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Karen Melchior / Flickr

Антимонопольний комітет оштрафував групу компаній, які повʼязані з Roshen Europe B.V., на 283 мільйони гривень — за зловживання монопольним становищем.

Про це АМКУ повідомив у вівторок, 21 грудня.

Ідеться про компанії:

Антимонопольний комітет пояснює, що ці компанії повʼязані між собою через кінцевого бенефіціарного власникаОлексія Петровича Порошенка (старший син Петра Порошенка). Порушення полягали в:

Ідеться про монополію щодо виробництва патоки та кукурудзяного крохмалю. АМКУ зазначив, що група компаній мала ринкову владу: вона встановлювала свої умови продажу товарів на внутрішньому ринку, підтримувала «непрозору та безсистемну цінову політику». Єдиними конкурентами групи протягом 2018—2020 років були імпортери з порівняно невеликими частками.

Пізніше в «ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА» заявили, що оскаржать «безпідставний» штраф. Його у компанії повʼязують із «політичним переслідуванням» пʼятого президента України Петра Порошенка. Там упевнені, що АМКУ ухвалив рішення з порушенням процедури розгляду справи.