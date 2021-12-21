У Києві наступного тижня почнуть вмикати сирени — це навчання на випадок вторгнення військ Росії

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Viktor Talashuk / Unsplash

У Києві наступного тижня почнуть вмикати сирени оповіщення населення.

Про це повідомляє Київська міськдержадміністрація.

«У столиці опрацьовується план проведення перевірок готовності територіальної системи оповіщення з увімкненням електричних сирен», — сказано в повідомленні КМДА.

Про дати і час включення сирен влада міста пізніше повідомить на сайті або в соцмережах.

Раніше заступник голови Київської міськдержадміністрації з муніципальної безпеки Андрій Крищенко розповів «Бабелю», що влада міста готується до можливого вторгнення військ Росії, бомбардування або ракетного обстрілу.

Заплановано навчання зі звуковими сиренами, розʼяснювальна робота з населенням і тренінги з поліцією та співробітниками метрополітену. Також проводиться перевірка бомбосховищ і кампанія з рекрутингу в територіальну оборону.