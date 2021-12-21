Експрезидента Молдови Ігоря Додона викликали на допит у справі про розкрадання $12 млн на імпорті електроенергії з України

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Генеральна прокуратура Молдови викликала колишнього президента Ігоря Додона на допит у відновленій у вересні справі про незаконні схеми під час закупівлі електроенергії в 2008—2009 роках в України через підприємство Energocom.

Про це повідомила представниця Генпрокуратуры Маріана Керпек, пише молдовське видання NewsMaker.

За даними слідства, на початку 2008 року керівництво Energocom, чиновники Міністерства економіки, Нацагентства регулювання в енергетиці та інші особи необґрунтовано збільшили закупівельну ціну на електроенергію та привласнили різницю у ціні, що становила $11 млн 927 тисяч.

За словами Додона, він зараз перебуває за кордоном, тож поки не отримував повістку від Генпрокуратури.

«Якщо надійде, я неодмінно піду. Я скоро повернуся до Кишинева після одноденної робочої поїздки за кордон і дам докладніші коментарі про ситуацію в країні, про те, як погіршується стан справ», — заявив він.

За словами експрезидента Молдови, у справі Energocom проти нього «немає абсолютно нічого сумнівного та компрометувального».

Зазначимо, у цій справі також фігурує бізнесмен Володимир Плахотнюк, оскільки справу завели на підставі журналістського розслідування, що стосувалося обох.