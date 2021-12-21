NASA затвердило дату першої туристичної місії на МКС

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Billy Brown / Flickr

У NASA затвердили дату першої туристичної місії на Міжнародну космічну станцію. Екіпаж вирушить на МКС 28 лютого 2022 року.

Про це пише пресслужба NASA.

NASA та міжнародні партнери затвердили склад першої місії Axiom-1. На МКС вони полетять на космічному кораблі Crew Dragon від компанії Ілона Маска SpaceX.

У складі екіпажу будуть:

астронавт Майкл Лопес-Алегріа;

американський підприємець з нерухомості та технологій Ларрі Коннор;

канадський інвестор Марк Паті;

колишній ізраїльський військовий пілот та бізнесмен Ейтан Стіббе.

Місія триватиме 8 днів без урахування відправлення та повернення.