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NASA затвердило дату першої туристичної місії на МКС

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Billy Brown / Flickr

У NASA затвердили дату першої туристичної місії на Міжнародну космічну станцію. Екіпаж вирушить на МКС 28 лютого 2022 року.

Про це пише пресслужба NASA.

NASA та міжнародні партнери затвердили склад першої місії Axiom-1. На МКС вони полетять на космічному кораблі Crew Dragon від компанії Ілона Маска SpaceX.

У складі екіпажу будуть:

Місія триватиме 8 днів без урахування відправлення та повернення.