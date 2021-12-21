Дівчина білоруса Протасевича Софія Сапега написала прохання про помилування

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Instagram / sapega_sofia

Росіянка Софія Сапега, яку затримали в Мінську з білорусом Романом Протасевичем після примусової посадки літака Ryanair, написала прохання про помилування на ім’я самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це повідомив її вітчим Сергій Дудіч під час ефіру на радіо «Эхо Москвы».

«Я знаю, що Софія написала прохання про помилування. Почекаємо», — сказав він.

За словами Дудіча, кримінальну справу щодо дівчини вже передали прокуратурі для відправлення до суду.

«Якесь рішення можна ухвалити лише після суду. Але ми все одно сподіваємося на помилування від Лукашенка», — додав він.