Дівчина білоруса Протасевича Софія Сапега написала прохання про помилування
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Instagram / sapega_sofia
Росіянка Софія Сапега, яку затримали в Мінську з білорусом Романом Протасевичем після примусової посадки літака Ryanair, написала прохання про помилування на ім’я самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Про це повідомив її вітчим Сергій Дудіч під час ефіру на радіо «Эхо Москвы».
«Я знаю, що Софія написала прохання про помилування. Почекаємо», — сказав він.
За словами Дудіча, кримінальну справу щодо дівчини вже передали прокуратурі для відправлення до суду.
«Якесь рішення можна ухвалити лише після суду. Але ми все одно сподіваємося на помилування від Лукашенка», — додав він.
- Нагадаємо, Сапегу звинувачують у розпалюванні соціальної ворожнечі, дівчина уклала досудову угоду, тому їй загрожує мінімальне покарання — 6 років позбавлення волі.
- Білоруський провладний Telegram-канал 25 травня опублікував відео з нею, де вона говорить, що є редактором Telegram-каналу «Черная книга Беларуси», «який публікує особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ».
- Софія Сапега — 23-річна громадянка Росії. У дитинстві вона з мамою переїхала до Білорусі, де закінчила школу. Згодом вступила до Європейського гуманітарного університету у Вільнюсі. У травні 2021 року вона відпочивала з Протасевичем, який теж переїхав до Литви, у Греції. Літак, на якому вони 23 травня летіли назад у Вільнюс, примусово посадили в Мінську, а їх обох затримали. 25 червня Протасевича та Сапегу перевели під домашній арешт.