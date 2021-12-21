SpaceX відправила корабель Cargo Dragon із вантажем на МКС
- Автор:
- Олег Панфілович
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NASA / Twitter
Компанія SpaceX успішно відправила вантаж до Міжнародної космічної станції за допомогою ракети Falcon 9.
Про це повідомляє NASA.
24-й за рахунком запуск «вантажівки» Cargo Dragon до МКС здійснили зі стартового комплексу 39A на космодромі на мисі Канаверал у Флориді. Перший ступінь, який використовувався вперше, майже через 9 хвилин після старту здійснив керовану вертикальну посадку на плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантиці приблизно за 300 км від космодрому.
- У липні вантажний космічний корабель багаторазового використання Cargo Dragon компанії SpaceX успішно повернувся на Землю та приводнився у Мексиканській затоці.
- Cargo Dragon привіз із Міжнародної космічної станції на Землю понад 2,4 тонни вантажу, зокрема результати наукових експериментів.
- Корабель Cargo Dragon пробув у складі МКС місяць. Наразі він є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, який здатний повертати вантажі на Землю.