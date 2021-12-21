SpaceX відправила корабель Cargo Dragon із вантажем на МКС

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NASA / Twitter

Компанія SpaceX успішно відправила вантаж до Міжнародної космічної станції за допомогою ракети Falcon 9.

Про це повідомляє NASA.

24-й за рахунком запуск «вантажівки» Cargo Dragon до МКС здійснили зі стартового комплексу 39A на космодромі на мисі Канаверал у Флориді. Перший ступінь, який використовувався вперше, майже через 9 хвилин після старту здійснив керовану вертикальну посадку на плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантиці приблизно за 300 км від космодрому.