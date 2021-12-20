Колишній міністр закордонних справ Леонід Кожара вийшов із СІЗО під заставу. Його підозрюють у вбивстві бізнесмена

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Міністр закордонних справ України 2012—2014 років Леонід Кожара вийшов із СІЗО під заставу у справі про вбивство колишнього керівника телеканалу «Інтер» Сергія Старицького.

Про це у Facebook 20 грудня повідомила дочка вбитого Катерина Старицька.

«Кожара вніс заставу і вийшов на волю, умови його домашнього арешту поки що невідомі (раніше суд безпідставно зменшив заставу). Це все відбувається при тому, що вже доведено експертизами факт вбивства, і їх більш ніж достатньо. Більше мені нічого додати у бік нашого правосуддя. І так, скоро буде два роки, як тривають судові розгляди», — зазначила Старицька.

За її словами, апеляцію на це рішення ні у потерпілих (родини Старицького), ні у прокурора не прийняли.

На початку грудня адвокат Кожари Денис Ломанов повідомляв, що його підзахисному зменшили розмір застави з 7 до понад 2 мільйонів 700 тисяч гривень.

Справа Леоніда Кожари

Колишнього міністра закордонних справ затримали 25 березня 2020 року. Правоохоронці звинувачують його у вбивстві бізнесмена, колишнього директора телеканалу «Інтер» Сергія Старицького. За версією слідства, увечері 21 лютого 2020 року Старицький та Кожара в будинку ексміністра випивали, між ними виник конфлікт, внаслідок якого Кожара з нагородної зброї застрелив бізнесмена. І ексголова МЗС, і його дружина стверджували, що Старицький скоїв самогубство.

Під час судового засідання 26 березня захист Кожари повідомив, що його дружина Марина Козерод подала заяву про зізнання у вчиненні злочину, який є казусом, тобто не залежав від її волі. Адвокат зачитав частину заяви, де йшлося про те, що увечері того дня, між 21:00 та 22:00, Старицький нібито був у стані сп’яніння і тримав у руці пістолет. Кожара на той момент, за словами дружини, перебував на другому поверсі будинку. Сама ж Козерод «намагалась відібрати пістолет» у Старицького, внаслідок чого бізнесмен отримав смертельне поранення. У квітні 2020 року дружину відпустили під особисте зобовʼязання, а Кожару у червні 2020 року арештували.