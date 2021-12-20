Західні дипломати відвідають конкурс з обрання голови САП. Його переможця мають оголосити завтра
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Дипломати західних країн візьмуть участь у конкурсі з обрання голови САП. Переможця мають оголосити вже завтра, 21 грудня.
Про це повідомляється на сторінці посольства США у Twitter.
«З нетерпінням чекаємо на участь у Комісії з відбору керівника САП 21 грудня. Це може стати великим досягненням року в боротьбі України з корупцією. Українці хочуть реформ, потужну САП. Вони не хочуть корупції», — йдеться у повідомленні.
На початку повідомлення також вказано, що до заяви приєднуються США, Канада, Велика Британія та Євросоюз.
На 21 грудня заплановане засідання комісії з обрання голови САП. На цьому засіданні члени комісії мають провести співбесіди з обома кандидатами на цю посаду, виставити їм оцінки та оголосити імʼя переможця. Один із них стане очільником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а другий — його заступником.
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