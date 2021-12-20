Синоптики попередили українців про різке похолодання та ожеледицю: холоднішатиме кожні дві-три години
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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УНІАН
У вівторок, 21 грудня, в Україні різко похолодає.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
За даними синоптиків, через ультраполярне вторгнення арктичного повітря з півночі вже увечері понеділка почнеться стрімке зниження температури — кожні дві-три години холоднішатиме на один градус. У ніч проти вівторка стовпчики термометрів покажуть -7...-12 °С, у Карпатах -11...-16 °С, у південних областях та в Криму -2...-4 °С. Удень буде -5...-10 °С, у Карпатах -8...-13 °С, на Закарпатті та півдні -1...-4 °С.
У Києві протягом доби прогнозують -7...-9 °С.
На всій території країни часом буде йти невеликий сніг, вітер північно-західний, 7—12 м/с.
Окрім цього, синоптики оголосили попередження через ожеледицю (І рівень небезпечності), яка може призвести до порушення руху транспорту.
- Раніше у Карпатах оголосили значну небезпеку сходження лавин. Найнебезпечніше нині перебувати у горах Івано-Франківської, Львівської областей та на високогірʼї Закарпатської області.