Найближчим часом із «червоної» зони вийдуть ще 6 областей. Глава МОЗ Віктор Ляшко дав українцям поради на свята

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Міністерство охорони здоров'я України

Епідемічна ситуація в Україні значно краща, ніж у європейських країнах, і більшість областей незабаром будуть у «жовтій» зоні карантину.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу 20 грудня.

«Станом на зараз лише 2 із 25 регіонів України не виконують умови виходу із червоного рівня епіднебезпеки. Це Волинська та Запорізька області. Решта 23 регіони або вже виведені із червоного рівня або будуть виведені найближчими днями рішенням комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій», — наголосив він.

Водночас Ляшко нагадав, що Україні загрожує новий варіант «Омікрон», можливі наслідки циркуляції та домінування якого поки ще не з’ясовані.

У зв’язку з цим глава МОЗ зазначив, що українцям варто дотримуватися низки рекомендацій, аби мінімізувати ризик поширення коронавірусу під час зимових свят.

Найпершою рекомендацією міністр назвав отримання курсу вакцинації — особливо для груп ризику, таких як люди, старші за 60 років, і люди, які мають супутні захворювання.

«За даними дослідження, що недавно було проведене Європейським регіональним бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я та Європейським центром профілактики та контролю хвороб, з моменту початку вакцинації проти COVID-19 в 33 країнах Європи і Центральної Азії вдалось врятувати майже пів мільйона старших за 60 років людей», — запевнив він.

Також Ляшко закликав носити захисні маски — «де це потрібно», зберігати фізичну дистанцію з людьми на відстані 1 метра, провітрювати приміщення, уникати закритих просторів, тісних приміщень і скупчення людей, слідкувати за чистотою рук, прикривати рот і ніс зігнутою в лікті рукою або серветкою при кашлі та чханні.

«Кожен із цих заходів сам по собі дуже важливий, але коли вони застосовуються в комплексі, їхня ефективність збільшується в рази», — запевнив глава МОЗ.

Водночас Ляшко рекомендував, за можливості, проводити зустрічі і святкові заходи з людьми, з якими відсутній постійний контакт, на відкритому повітрі.

«Четверта рекомендація: утримайтеся від подорожей, якщо ви в групі ризику. Усім, хто відчуває слабкість, не пройшов повний курс вакцинації або не має даних про перенесену коронавірусну хворобу, і належить групи ризику тяжкого перебігу ковіду, включаючи людей від 60 років та людей із хронічними хворобами, ми рекомендуємо відкласти подорожі в регіони, де фіксується високий рівень поширення коронавірусу», — заявив він.

Окремо міністр порадив отримувати інформацію з надійних джерел.