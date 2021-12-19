Вірменія перемогла на дитячому «Євробаченні». Україна посіла шосте місце

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Пресслужба оргкомітету Євробачення-2020

На дитячому пісенному конкурсі «Євробачення-2021» перемогла 14-річна представниця Вірменії Малена із піснею Qami Qami та 224 очками.

Вірменія вперше взяла участь у дитячому конкурсі пісні «Євробачення» у 2007 році та сім разів входила до трійки найкращих. Це друга перемога країни на дитячому конкурсі: у 2010 році переміг Володимир Арзуманян із піснею про маму.

На другому місці була представниця Польщі (218 очок), на третьому — Франція (187 балів). Представниця України Олена Усенко із піснею «Важіль» посіла шосте місце із 125 балами.

Фінал дитячого «Євробачення» відбувся у Парижі. Щорічно у конкурсі беруть участь представники країн у віці від 9 до 14 років.