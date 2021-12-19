Вірменія перемогла на дитячому «Євробаченні». Україна посіла шосте місце
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Пресслужба оргкомітету Євробачення-2020
На дитячому пісенному конкурсі «Євробачення-2021» перемогла 14-річна представниця Вірменії Малена із піснею Qami Qami та 224 очками.
Вірменія вперше взяла участь у дитячому конкурсі пісні «Євробачення» у 2007 році та сім разів входила до трійки найкращих. Це друга перемога країни на дитячому конкурсі: у 2010 році переміг Володимир Арзуманян із піснею про маму.
На другому місці була представниця Польщі (218 очок), на третьому — Франція (187 балів). Представниця України Олена Усенко із піснею «Важіль» посіла шосте місце із 125 балами.
Фінал дитячого «Євробачення» відбувся у Парижі. Щорічно у конкурсі беруть участь представники країн у віці від 9 до 14 років.
- На «Євробаченні-2021» Україну представляв гурт Go_A із піснею «Шум». Він отримав 364 голоси (97 від національних журі та 267 — від глядачів) і посів 5 місце. Це вперше виступ України був повністю українськомовним.
- Італія отримала право приймати «Євробачення» в наступному році після перемоги рок-гурту Maneskin у травні 2021 року в Роттердамі. Це третя перемога Італії в історії музичного конкурсу. «Євробачення-2022» відбудеться у місті Турин.