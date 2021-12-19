Армения победила на детском «Евровидении». Украина заняла шестое место

На детском песенном конкурсе «Евровидение-2021» победила 14-летняя представительница Армении Малена с песней Qami Qami и 224 очками.

Армения впервые приняла участие в детском конкурсе песни «Евровидение» в 2007 году и семь раз входила в тройку лучших. Это вторая победа страны на детском конкурсе: в 2010 году победил Владимир Арзуманян с песней о маме.

На втором месте была представительница Польши (218 очков), на третьем – Франция (187 баллов). Представительница Украины Елена Усенко с песней «Важіль» заняла шестое место со 125 баллами.

Финал детского «Евровидения» прошел в Париже. Ежегодно в конкурсе принимают участие представители стран в возрасте от 9 до 14 лет.