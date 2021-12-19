В Афганістані «Талібан» почав видавати паспорти та документи на виїзд із країни

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В Афганістані бойовики руху «Талібан», які у серпні захопили владу, відновили видачу проїзних документів. У столиці Кабулі біля паспортного столу черги, які почали займати ще з ночі.

Про це повідомляє Euronews.

Видачу паспортів та дозволів на виїзд з країни припинили у серпні. Зараз же у людей зʼявиться можливість виїхати з Афганістану на тлі гуманітарної кризи. У жовтні ООН попереджала, що в Афганістані голодна смерть загрожує 23 мільйонам людей (у серпні цей показник становив 14 мільйонів). За останні чотири десятиліття понад шість мільйонів афганців залишили країну, рятуючись від війни та економічних криз, більшість із них живуть у сусідніх Ірані та Пакистані.

Перед цим «Талібан» попросив ЄС допомогти з аеропортом — і тоді всі охочі змогли б виїхати з Афганістану. Під час приходу талібів до влади катарці разом із турками допомагали керувати кабульським аеропортом, що відіграло важливу роль в евакуації людей із країни після виведення американських військ. Під час афганської республіки, яку підтримували США, аеропортом управляли з допомогою ОАЕ, зараз Емірати намагаються повернути собі контроль над летовищем, щоб завадити дипломатичному впливу Катару на країну. Наразі сили Катару охороняють периметр аеропорту, тоді як спецсили «Талібану» патрулюють райони за його межами.