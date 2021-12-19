«Це зовсім хибний напрямок». Глава НАТО Єнс Столтенберг відповів на пропозицію Росії про «гарантії безпеки»

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NATO North Atlantic Treaty / Flickr

Генеральний секретар альянсу НАТО Єнс Столтенберг відреагував на пропозиції Росії щодо переговорів про «гарантії безпеки»: він проти проведення конференції для обговорення із РФ «поділу зон впливу».

Про це він сказав в інтерв’ю газеті Le Journal du Dimanche, цитує «НВ».

«Ідея про проведення нової конференції, де ми знову обговорювали б зони впливу, в рамках яких великі держави могли б контролювати те, що їхні сусіди можуть або не можуть робити, було б для нас кроком назад, це зовсім хибний напрямок», — заявив Столтенберг і наголосив, що головними темами для обговорення з Росією мають бути заходи щодо зміцнення довіри, контроля над озброєнням та зниження напруженості.

Нагадаємо, що Росія вимагає від США та НАТО гарантій того, що Україна не буде в Альянсі, а Штати не створять тут військові бази та не будуть розміщувати ракети за кордоном. США і НАТО цю пропозицію відкинули і наголосили, що без європейських союзників і партнерів не вестимуть переговори про безпеку Європи. Україна ж заявила, що найкраща гарантія безпеки — припинення збройного конфлікту, який Росія і розвʼязала.