SpaceX запустила чергову групу інтернет-супутників Starlink
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Важка ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX успішно вивела на орбіту ще 52 мінісупутника глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.
Ракета стартувала з комплексу Космічних сил США на авіабазі Ванденберг (штат Каліфорнія) о 14:40 за Києвом. Через 10 хвилин польоту перший ступінь успішно відокремився і приземлився на безпілотній платформі Of Course I Still Love You.
Дві стулки обтічника головної частини ракети, які після відділення спустилися на парашутах, у Тихому океані зловили спеціальні рятувальні судна.
Нова група супутників вийшла на робочу висоту у 540 км і приєдналася до 1 729 діючих супутників Starlink.
- У планах SpaceX — вивести на орбіту понад 30 тисяч супутників Starlink для покриття високошвидкісним інтернетом усього світу. На кінець жовтня на орбіті перебували близько 1 800 супутників (з урахуванням виведених із ладу). Тестувати інтернет SpaceX почала в жовтні 2020 року, запустивши замовлення послуги ($99 на місяць). Абонентське підключення має розпочатися у 2022 році.
- 1 грудня 2021 року стало відомо, що Ілон Маск попередив співробітників про ризик банкрутства SpaceX через проблеми із розробкою двигунів Raptor для ракети Starship, яка в майбутньому повинна виводити на орбіту, зокрема, супутники Starlink.