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Польща уточнила правила вʼїзду через черги на кордоні з боку України

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Офіційний сайт Державної прикордонної служби

Польща внесла зміни до нових правил вʼїзду, доповнивши перелік категорій осіб, яким дозволено вʼїзд до країни без негативного результату ПЛР-тесту.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Тепер ПЛР-тест не потрібен:

Зміни були внесені після скарг української сторони на великі черги на автомобільних пропускних пунктах через нові правила. З 15 грудня на кордоні застрягли сотні вантажівок.