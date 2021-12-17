Зеленський підписав закон про створення в Україні Служби військових капеланів
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Гонтар Володимир / УНІАН
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про Службу військового капеланства.
Про це повідомили 17 грудня в Офісі глави держави.
«Це був великий запит від релігійної спільноти й наших військових», — сказав Зеленський після підписання документа.
Ухвалений документ визначає принципи Служби військових капеланів, чим вона займатиметься, структуру, чисельність та порядок підпорядкування. Також закон закріплює статус капеланів як військовослужбовців і визначає їхні обовʼязки та соцгарантії.
Капелани не отримують зброї та боєприпасів, не можуть бути залучені до чергувань, нарядів, проведення службових розслідувань, а відповідають у військах за задоволення духовно-релігійних потреб особового складу.
Також законом передбачається створення Міжконфесійних рад з військового капеланства як дорадчих органів при Міністерстві оборони та Міністерстві внутрішніх справ.
Капеланом може стати громадянин України з вищою богословською освітою, а також священнослужитель зареєстрованої церкви або релігійної організації з мандатом від церкви на капеланську діяльність.
- У 2018 році в Міноборони заявили про дефіцит військових капеланів. Служба капеланів у Збройних силах тоді було недоукомплектована майже на 40%. Через рік у МВС заявили, що у Нацполіції, Державній прикордонній службі, Збройних силах та інших військових формуваннях зʼявляться свої капеланські служби.
- У травні 2021 року Рада схвалила закон про створення Служби військових капеланів. 30 листопада нардепи остаточно ухвалили закон у другому читанні та загалом.