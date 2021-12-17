«Укрзалізниця» запускає шість додаткових поїздів до новорічних свят

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Олександр Синиця / УНІАН

«Укрзалізниця» призначила шість додаткових поїздів до новорічних свят.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Додаткові поїзди допоможуть дістатися з Києва до Херсону, Одеси, Ужгорода, Харкова та Львова:

№ 266/265 Київ — Херсон (відправлення з обох станцій — 31 грудня);

Київ — Херсон (відправлення з обох станцій — 31 грудня); № 222/221 Херсон — Київ (відправлення з обох станцій — 31 грудня);

Херсон — Київ (відправлення з обох станцій — 31 грудня); № 123/124 Київ — Одеса (відправлення з Києва — 31 грудня, з Одеси — 1 січня).

№ 239/240 Київ — Ужгород (відправлення з Києва — з 24 грудня до 8 січня через день о 19:25 і прибуття до Ужгорода о 12:09; у зворотному напрямку — відправлення о 22:26 і прибуття о 14:45);

Київ — Ужгород (відправлення з Києва — з 24 грудня до 8 січня через день о 19:25 і прибуття до Ужгорода о 12:09; у зворотному напрямку — відправлення о 22:26 і прибуття о 14:45); № 170/253 Київ — Харків (відправлення з Києва — 31 грудня о 13:50, прибуття до Харкова о 22:20; у зворотному напрямку — відправлення 31 грудня о 23:29, прибуття — 1 січня о 08:28);

Київ — Харків (відправлення з Києва — 31 грудня о 13:50, прибуття до Харкова о 22:20; у зворотному напрямку — відправлення 31 грудня о 23:29, прибуття — 1 січня о 08:28); № 173/192 Київ — Львів (відправлення з Києва — 31 грудня о 06:57, прибуття до Львова о 16:58; у зворотному напрямку — відправлення 31 грудня о 23:19, прибуття до Києва 1 січня о 06:26).

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