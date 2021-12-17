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«Укрзалізниця» запускає шість додаткових поїздів до новорічних свят

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

Олександр Синиця / УНІАН

«Укрзалізниця» призначила шість додаткових поїздів до новорічних свят.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Додаткові поїзди допоможуть дістатися з Києва до Херсону, Одеси, Ужгорода, Харкова та Львова:

Раніше УЗ запустила 7 рейсів на лижний курорт Буковель і «Лижний експрес» до гірськолижного курорту Славське.