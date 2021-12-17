КМІС: Половина українців планують боротися з Росією у разі вторгнення, третина — готові взяти до рук зброю
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Facebook / СБУ
Половина українців готові чинити опір Росії у разі вторгнення. Третина планують взяти до рук зброю. Про це йдеться в опитуванні КМІС за 3—11 грудня 2021 року.
В українців запитали, якими будуть їхні дії у разі вторгнення російських військ до їхнього населеного пункту. 50,2% зазначили, що чинитимуть опір: 33,3% готові взяти до рук зброю, а 21,7% — виходити на демонстрації, акції протесту, страйки та бойкоти.
Водночас 14,8% планують виїхати до більш безпечного регіону України, 9,3% — за кордон, а 18,6% респондентів готові залишитися.
Найбільше тих, хто планує чинити опір, серед прихильників партій «Європейська солідарність», «Сила і честь» та «Українська стратегія Гройсмана». Найменше — серед прихильників партій «Наші», Партія Шарія та ОПзЖ.
Серед чоловіків про готовність взяти до рук зброю заявили 58% опитаних, ще 17% планують брати участь в акціях протесту. Серед жінок — 12,8% готові піти воювати, а ще 25,5% брати участь в акціях.
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