КМІС: Половина українців планують боротися з Росією у разі вторгнення, третина — готові взяти до рук зброю

Новини

Facebook / СБУ

Половина українців готові чинити опір Росії у разі вторгнення. Третина планують взяти до рук зброю. Про це йдеться в опитуванні КМІС за 3—11 грудня 2021 року.

В українців запитали, якими будуть їхні дії у разі вторгнення російських військ до їхнього населеного пункту. 50,2% зазначили, що чинитимуть опір: 33,3% готові взяти до рук зброю, а 21,7% — виходити на демонстрації, акції протесту, страйки та бойкоти.

Водночас 14,8% планують виїхати до більш безпечного регіону України, 9,3% — за кордон, а 18,6% респондентів готові залишитися.

Найбільше тих, хто планує чинити опір, серед прихильників партій «Європейська солідарність», «Сила і честь» та «Українська стратегія Гройсмана». Найменше — серед прихильників партій «Наші», Партія Шарія та ОПзЖ.

Серед чоловіків про готовність взяти до рук зброю заявили 58% опитаних, ще 17% планують брати участь в акціях протесту. Серед жінок — 12,8% готові піти воювати, а ще 25,5% брати участь в акціях.