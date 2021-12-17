Зеленський збирає українських послів у Гуті. Підготовкою до цього заходу він пояснював візит на держдачу на ювілей Єрмака

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Пресслужба Офісу президента України

Міністерство закордонних справ анонсувало конференцію українських послів за участі президента Володимира Зеленського 21—22 грудня. Її проведуть у державній резиденції в Гуті Івано-Франківської області.

Про це пише пресслужба МЗС.

Саме підготовкою до цього заходу Зеленський пояснював свій візит до Гути 19—21 листопада, коли святкував ювілей голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Захід відкриє президент України Володимир Зеленський, який окреслить українським послам ключові завдання Стратегії зовнішньополітичної діяльності України. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підіб’є дипломатичні підсумки 2021 року та розповість про пріоритети роботи МЗС України у 2022 році», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у конференції візьмуть участь прем’єр Денис Шмигаль, голова парламенту Руслан Стефанчук та секретар РНБО Олексій Данілов. Почесним гостем буде очільник МЗС Польщі Збігнєв Рау, також по відеозв’язку виступить міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.