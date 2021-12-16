Німецький регулятор заперечив можливість сертифікації «Північного потоку — 2» у першому кварталі 2022 року

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Федеральне агентство мереж Німеччини (Bundesnetzagentur) виключає можливість сертифікації газопроводу «Північний потік — 2» в першій половині 2022 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву агентства.

«У першому півріччі 2022 року сертифікації не буде», — заявив президент Bundesnetzagentur Йохан Хоманн, коментуючи терміни сертифікації.

За його словами, компанія оператор Nord Stream 2 почала процес створення дочірньої компанії в Німеччині відповідно до вимог німецького законодавства.

Йдеться про Третій енергопакет ЄС — це пакет законів щодо внутрішнього ринку газу та електроенергії в Європейському Союзі. Основним його елементом є анбандлінг власності, що вимагає відокремлення видобувних і збутових підрозділів від транспортних магістралей, створення національного регулятора для кожної країни-члена ЄС і заснування агентства для взаємодії цих регуляторів.

Це означає, що компанія-оператор «Північного потоку — 2» має бути незалежною від «Газпрому», а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки в разі схвалення Єврокомісії.

Якщо газопровід не дотримається європейських правил, його не сертифікують.