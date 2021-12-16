Ровер Perseverance знайшов найстаріші породи на поверхні Марсу. Це допоможе визначити вік планети
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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@NASAPersevere / Twitter
Марсохід Perseverance знайшов на поверхні Червоної планети найстаріші породи. Це допоможе вченим визначити її вік.
Про це пише BBC.
Ровер знайшов ці породи на місці приземлення — у кратері Джезеро. Зразки порід будуть доставлені на Землю в наступному десятилітті, тоді вчені спробують визначити їхній вік.
Ця знахідка допоможе отримати більше даних про історію Марсу та Сонячної системи в цілому. Кратер Джезеро був обраний для досліджень саме тому, що його дно вкрите сумішшю піску та мулу. Учені підозрюють, що раніше на цьому місці була водойма, що може свідчити про наявність певних форм життя на Марсі мільярди років тому.
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