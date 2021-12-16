Ровер Perseverance нашел самые старые породы на поверхности Марса. Это поможет определить возраст планеты

Марсоход Perseverance нашел на поверхности Красной планеты самые старые породы. Это поможет ученым определить ее возраст.
Об этом пишет BBC.
Ровер нашел эти породы на месте приземления — в кратере Джезеро. Образцы пород доставят на Землю в следующем десятилетии, тогда ученые попытаются определить их возраст.
Эта находка поможет получить больше данных об истории Марса и Солнечной системы в целом. Кратер Джезеро был выбран для исследований именно потому, что его дно покрыто смесью песка и ила. Ученые предполагают, что раньше на этом месте был водоем, что может свидетельствовать о наличии определенных форм жизни на Марсе миллиарды лет назад.
- 18 февраля на Марсе в кратере Джезеро сел ровер Perseverance. После посадки он сделал несколько фотографий и записал звук. 22 февраля в NASA показали видео посадки Perseverance. Оказалось, что на парашюте ровера было секретное сообщение, которое разгадали пользователи Reddit. Вскоре ровер начал отправлять панорамные фото и записи.
- 5 апреля ровер успешно высадил на Марсе вертолет Ingenuity, чем дал старт его полетам. Проблемным для Ingenuity был только шестой полет.