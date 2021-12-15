Moderna заявила про ефективність бустерної дози своєї вакцини від коронавірусу штаму «Омікрон»

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У американській компанії Moderna заявили, що дві дози їхньої вакцини від коронавірусу значно менш ефективні при штамі «Омікрон».

Про це Moderna повідомила в Twitter.

«Попередня оцінка нашої вакцини COVID-19 і бустера 50 мкг проти «Омікрону». Після первинної серії з двох доз нашої вакцини, у людей хоча й були виявлені нейтралізуючі антитіла проти «Омікрону», рівень антитіл був значно нижчим у порівнянні з вірусом дикого типу», — йдеться в повідомленні.

При цьому в компанії додали, що «бустерна доза мРНК-1273 в дозі 50 мкг значно підвищила рівень нейтралізуючих антитіл проти «Омікрону». Це обнадійливі початкові дані, і ми активно працюємо над нашою трикомпонентною стратегією боротьби з варіантом «Омікрон», — йдеться в повідомленні.