Спікер Ради Стефанчук підписав закон про спрощення отримання громадянства для людей, які воювали за Україну
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Facebook / Ruslan Stefanchuk
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про внесення змін до законодавства, що спростить набуття українського громадянства іноземцям та апатридам, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Воїни, які захищали цілісність України, зможуть отримати громадянство за спрощеною процедурою. Щойно підписав закон», — написав Стефанчук.
Спікер Верховної Ради зазначив, що цей закон є «абсолютно виваженим і логічним кроком», а також є подякою захисникам і захисницям України за значний внесок у оборону територіальної цілісності й недоторканності країни.
- В інавгураційній промові з трибуни Ради у травні 2019 року Володимир Зеленський говорив, що надасть громадянство України всім, хто «готовий будувати нову, сильну й успішну Україну», зокрема ветеранам і військовим-іноземцям.
- Після цього він почав указами надавати громадянство іноземним ветеранам Донбасу.
- 2 листопада 2021 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону про спрощення набуття громадянства іноземцями, які служать у ЗСУ чи воювали за Україну. 14 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт у другому читанні та в цілому.