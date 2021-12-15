Google попередила невакцинованих працівників про звільнення

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Компанія Google повідомила співробітникам, що вони втратять зарплату — і в кінцевому підсумку будуть звільнені, якщо не вакцинуються від коронавірусу. Про це повідомляє CNBC із посиланням на внутрішній документ компанії.

У службовій записці йдеться, що працівники повинні були до 3 грудня сповістити про свій статус вакцинації та завантажити документи, що його підтверджують, або подати заяву на звільнення від вакцинації з медичних чи релігійних причин. Компанія заявила, що після цієї дати вона почне звʼязуватися зі співробітниками, які не завантажили інформацію або не вакцинувалися, а також із тими, чиї запити на звільнення від вакцинації не були схвалені.

Співробітники, які не виконали правила вакцинації до 18 січня, будуть відправлені в «оплачувану адміністративну відпустку» на 30 днів. Після цього компанія відправить їх у «неоплачувану особисту відпустку» терміном до шести місяців з наступним звільненням.

Нагадаємо, що Адміністрація президента США Джо Байдена наказала американським компаніям зі 100 чи більше працівниками забезпечити повну вакцинацію або регулярне тестування. І хоча на початку листопада федеральний суд вирішив призупинити дію цієї ухвали, Google вказала, що планує виконати наказ Байдена.

Google і материнська компанія Alphabet від середини 2021 року стійко підтримують вакцинацію. У липні генеральний директор Сундар Пічаї оголосив, що компанія вимагатиме вакцинації для тих, хто повертається в офіс, яке заплановане на першу половину 2022 року.