ПриватБанк та Ощадбанк додали можливість оформлювати картку для тисячі гривень за вакцинацію

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ПриватБанк / Facebook

ПриватБанк та Ощадбанк запустили у своїх мобільних додатках можливість відкривати електронну карту, щоб отримати тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу.

Про це обидва банки повідомили у середу, 15 грудня.

У випадку із ПриватБанком, треба відкрити додаток «Приват24». Важливим є те, що версія додатку має бути оновленою: для цього треба зайти у PlayMarket чи AppStore і натиснути кнопку «Оновити». Після цього треба відкрити додаток, перейти у «Гаманець», натиснути «Додати» і обрати картку «єПідтримка». Далі «Приват24» переадресує користувача у додаток «Дія», де потрібно буде підтвердити картку. Гроші почнуть на неї заходити з 19 грудня. Дійсною картка буде протягом чотирьох місяців з моменту отримання коштів. Відповідно, гроші треба витратити за цей час.

Що стосується Ощадбанку, то додаток «Ощад 24/7» також має бути оновленим до останньої версії (це можна зробити у PlayMarket чи AppStore). Далі в головному меню «Ощад 24/7» вгорі праворуч натиснути «+» та обрати «Замовити картку» — «єПідтримка». Потім з 20 грудня в застосунку «Дія» (розділ «Послуги») подати заявку на отримання коштів, обрати відкриту картку «єПідтримка» та очікувати на гроші. Термін дії — 4 місяці з дня зарахування коштів.

Зазначимо, що тисячу гривень можна також отримати через monobank, A-Банк, Альфа-Банк та Укргазбанк.