В Італії ввели обов’язкову вакцинацію для деяких професій
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Sean Gallup / Staff
З 15 грудня в Італії набуло чинності рішення про обов’язкову вакцинацію для деяких професій. Вакцинованими мають бути правоохоронці, викладачі, військові та рятувальники.
Про це пише dpa.
За відмову від вакцинації представникам цих професій загрожує штраф у понад тисячу євро та невиплата зарплат. Виняток становлять лише ті, хто мають протипоказання.
Медики, для яких обов’язкову вакцинацію запровадили раніше, мають отримати бустерну дозу через 9 місяців після завершення повної вакцинації.
- Також в Італії вирішили продовжити режим надзвичайного стану через пандемію коронавірусу до 31 березня. Це дозволить продовжити вводити різні карантинні заходи.
- З 6 грудня уряд Італії посилив карантинні обмеження для нещеплених від коронавірусу людей. Відвідувати заклади в закритих приміщеннях, а також великі спортивні заходи можуть вакциновані, люди, які вже перехворіли, а також ті, хто має негативний результат тесту на коронавірус, зробленого не більше ніж за 48 годин до цього.