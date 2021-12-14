Новий канцлер Австрії підтримав «Північний потік — 2» і виступив проти його використання для впливу на Росію
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Новий канцлер Австрії Карл Негаммер підтримав запуск російського газопроводу «Північний потік — 2». Він вважає, що його не можна використовувати як засіб впливу на Росію.
Про це Негаммер розповів в інтерв’ю виданню Die Welt.
«Я очікую, що «Північний потік — 2» буде запущений невдовзі, як і планувалося», — сказав він.
За його словами, поки ЄС потребує газу та нафти, то об’єднання має забезпечити стале енергопостачання з якомога більшої кількості джерел.
«Звичайно, це стосується й Австрії. «Північний потік — 2» є важливим проєктом, який дає Європейському Союзу безпеку постачання в енергетичних питаннях», — сказав Негаммер.
Водночас він виступив проти використання газопроводу з метою тиску на Росію. Негаммер заявив, що «Північний потік — 2» не треба розглядати в контексті конфлікту України та Росії, а ЄС таким чином лише зашкодить собі.
- Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг, який пробув кілька тижнів на посаді канцлера, закликав Раду міністрів закордонних справ держав Євросоюзу якнайшвидше ввести в експлуатацію російський газопровід «Північний потік — 2».
- 10 вересня будівництво трубопроводу «Північний потік — 2» повністю завершили. Ним Росія хоче постачати газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Його сертифікацію поки що призупинили. Німеччина заявляла, що його запустять не раніше ніж у другому кварталі 2022 року.