Новий канцлер Австрії підтримав «Північний потік — 2» і виступив проти його використання для впливу на Росію

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Новий канцлер Австрії Карл Негаммер підтримав запуск російського газопроводу «Північний потік — 2». Він вважає, що його не можна використовувати як засіб впливу на Росію.

Про це Негаммер розповів в інтерв’ю виданню Die Welt.

«Я очікую, що «Північний потік — 2» буде запущений невдовзі, як і планувалося», — сказав він.

За його словами, поки ЄС потребує газу та нафти, то об’єднання має забезпечити стале енергопостачання з якомога більшої кількості джерел.

«Звичайно, це стосується й Австрії. «Північний потік — 2» є важливим проєктом, який дає Європейському Союзу безпеку постачання в енергетичних питаннях», — сказав Негаммер.

Водночас він виступив проти використання газопроводу з метою тиску на Росію. Негаммер заявив, що «Північний потік — 2» не треба розглядати в контексті конфлікту України та Росії, а ЄС таким чином лише зашкодить собі.