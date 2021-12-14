У Чорне море зайшов ракетний фрегат ВМС Франції FS Auvergne
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пізно ввечері 13 грудня у Чорне море зайшов ракетний фрегат ВМС Франції FS Auvergne з бортовим номером D 654. За рахунком це 31-й корабель нечорноморських країн НАТО від початку 2021 року.
Відповідні дані оприлюднені у міжнародній системі Marine Traffic.
У відповідь на захід корабля Національний центр управління обороною РФ вже «приступив до контролю за діями фрегата».
Багатоцільовий фрегат класу «Аквітанія» побудований у 2017 році, він уже пройшов ходові та бойові випробування в Індійському океані та у 2018 році офіційно прийнятий на службу.
Моніторингова група наголосила, що з початку 2021 року це вже 31-й захід корабля нечорноморських країн НАТО у Чорне море — така ж кількість була у 2014 році, після початку окупації Криму Росією.
Більшість візитів кораблів нечорноморських країн НАТО до Чорного моря у 2021 році забезпечив Шостий флот США — 13 з 31.
Розподіл візитів за країнами такий: США — 13; Іспанія — 5; Велика Британія — 3; Італія — 3; Греція — 3; Франція — 3; Нідерланди — 1.
- Раніше в Чорному морі перебували ракетний есмінець USS Porter і флагман Шостого флоту США USS Mount Whitney. Флот Росії вів за ними активне спостереження.
- У Міністерстві оборони Росії заявляли, що розцінюють військову активність США та їхніх союзників у Чорноморському регіоні як вивчення ймовірного театру воєнних дій. Маневри НАТО турбують Володимира Путіна.