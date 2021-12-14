«Перемагає страх». Зеленський прокоментував дії Німеччини, яка блокує поставки зброї через НАТО

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Німеччина блокує поставки зброї до країни через механізми НАТО через «страх».

Про це він заявив в інтервʼю італійській газеті La Repubblica, яке оприлюднили 14 грудня.

«Росія почала цю війну у 2014 році, і відтоді ми готові до будь-яких сценаріїв. Цього, на жаль, не можна сказати про всі європейські країни. Наприклад, Німеччина нещодавно завадила нам у постачанні по лінії НАТО протидронових рушниць та протиснайперських систем, які є виключно оборонними інструментами. Невже ми на восьмому році війни не маємо на них права? Очевидно, що маємо. Будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання подібних оборонних інструментів. Але у деяких столицях усе ще перемагає страх», — зазначив Зеленський.

Паралельно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна веде переговори з Німеччиною щодо розблокування закупівель зброї через НАТО, цитує «Європейська правда».

«Вчора [13 грудня] я мав переговори з моєю колегою пані Анналеною Бербок у тому числі з цього питання. Ми одностайні у тому, що будь-яку проблему можна вирішити за допомогою дипломатичних інструментів», — додав Кулеба.

Нагадаємо, що Україна на початку 2021 року через Агентство НАТО з підтримки та постачання придбала 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США та 20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA з Литви. Вона очікувала на поставки, але Німеччина всіляко їх блокувала.