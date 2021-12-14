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Apple випустила оновлення iOS 15.2 — що змінилося

Автор:
Софія Телішевська
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Компанія Apple публічно випустила безкоштовні оновлення iOS 15.2 та iPadOS 15.2, також оновилася і macOS Monterey.

Про це повідомляє The Verge.

Нові функції iOS 15.2:

Нові функції MacOS Monterey 12.1

Крім раніше анонсованих функцій (докладніше ми писали про це тут ), компанія виправила неполадки та баги:

Серед додаткових функцій також є «цифровий спадок» і «дитячий захист», а в «нотатках» та «нагадуваннях» тепер можна видаляти або перейменовувати теги.

Також зʼявилися можливості підписки iCloud+, зокрема функція «Приховати мій e-mail».

Нагадаємо, 14 вересня Apple провела щорічну презентацію своїх новинок. Компанія представила сьоме покоління своїх смарт-годинників Watch, нові планшети iPad і лінійку смартфонів iPhone 13, ціна яких стартує від $699.