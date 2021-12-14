Apple випустила оновлення iOS 15.2 — що змінилося

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Компанія Apple публічно випустила безкоштовні оновлення iOS 15.2 та iPadOS 15.2, також оновилася і macOS Monterey.

Про це повідомляє The Verge.

Нові функції iOS 15.2:

«Цифровий спадок» — дозволяє власнику iPhone вказати людей, які отримають доступ до облікового запису iCloud та інших персональних даних у випадку його смерті.

Звіт про конфіденційність програм. З його допомогою можна переглянути, як часто встановлені програми отримували доступ до камери, мікрофону, знімків, геолокації та інших даних за останній тиждень.

Безпечна комунікація — функція, яка попереджає дітей та їхніх батьків про те, що дітям намагаються надіслати фото сексуального характеру. Також попередження приходять батькам, якщо їхня дитина намагається сама надіслати таке фото.

Можливість переглядати історію ремонту пристрою.

«Локатор» дозволяє переглядати пристрої, які можуть відстежувати вас.

У додатку «Камера» на iPhone 13 Pro і 13 Pro Max зʼявилася можливість увімкнути окремий елемент для управління макрозйомкою.

Нові функції MacOS Monterey 12.1

Крім раніше анонсованих функцій (докладніше ми писали про це тут ), компанія виправила неполадки та баги:

Робочий стіл міг бути порожнім після вибору окремих фото з бібліотеки.

Трекпад міг не реагувати на торкання чи клацання.

MacBook Pro та Air могли не заряджатися від сторонніх моніторів.

HDR-відео на YouTube більше не викликає помилки на MacBook Pro 2021.

«Моноброва» вже не затуляє елементи інтерфейсу в MacBook Pro 2021.

Кабель MagSafe міг не заряджати MacBook Pro 2021 у вимкненому стані із закритою кришкою.

Серед додаткових функцій також є «цифровий спадок» і «дитячий захист», а в «нотатках» та «нагадуваннях» тепер можна видаляти або перейменовувати теги.

Також зʼявилися можливості підписки iCloud+, зокрема функція «Приховати мій e-mail».

Нагадаємо, 14 вересня Apple провела щорічну презентацію своїх новинок. Компанія представила сьоме покоління своїх смарт-годинників Watch, нові планшети iPad і лінійку смартфонів iPhone 13, ціна яких стартує від $699.