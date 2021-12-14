Apple выпустила обновление iOS 15.2 — что изменилось

Компания Apple публично выпустила бесплатные обновления iOS 15.2 и iPadOS 15.2, также обновилась и macOS Monterey.
Об этом сообщает The Verge.
Новые функции iOS 15.2:
- «Цифровое наследство» — позволяет владельцу iPhone указать людей, которые получат доступ к учетной записи iCloud и другим персональным данным в случае его смерти.
- Отчет о конфиденциальности приложений. С его помощью можно просмотреть, как часто установленные программы получали доступ к камере, микрофону, снимкам, геолокации и другим данным за последнюю неделю.
- Безопасная коммуникация — функция, которая предупреждает детей и их родителей о том, что детям пытаются отправить фото сексуального характера. Также предупреждения приходят родителям, если их ребенок пытается сам отправить такое фото.
- Возможность просматривать историю ремонта своего устройства.
- «Локатор» позволяет просматривать устройства, которые могут вас отслеживать.
- В приложении «Камера» на iPhone 13 Pro и 13 Pro Max появилась возможность включить отдельный элемент для управления макросъемкой.
Новые функции macOS Monterey 12.1
Кроме ранее анонсированных функций (подробнее мы писали об этом здесь), компания исправила неполадки и баги:
- Рабочий стол мог оказаться пустым после выбора отдельных фото из библиотеки.
- Трекпад мог не реагировать на касания или щелчки.
- MacBook Pro и Air могли не заряжаться от сторонних мониторов.
- HDR-видео на YouTube больше не вызывает ошибку на MacBook Pro 2021.
- «Монобровь» больше не заслоняет элементы интерфейса в MacBook Pro 2021.
- Кабель MagSafe мог не заряжать MacBook Pro 2021 в выключенном состоянии с закрытой крышкой.
Среди дополнительных функций также есть «цифровое наследие» и «детская защита», а в «заметках» и «напоминаниях» теперь можно удалять или переименовывать теги.
Также появились новые возможности подписки iCloud+, в частности функция «Скрыть мой email».
Напомним, 14 сентября Apple провела ежегодную презентацию своих новинок. Компания представила седьмое поколение своих смарт-часов Watch, новые планшеты iPad и линейку смартфонов iPhone 13, цена которых стартует от $699.