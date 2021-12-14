Мінцифри попередило про збої у додатку «Дія» — тестують виплату 1 000 гривень

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Упродовж тижня (приблизно до 19 грудня) в українців можуть виникнути проблеми з додатком «Дія», оскільки фахівці тестують наймасштабнішу послугу — отримання 1 000 гривень за вакцинацію для восьми мільйонів українців.

Про це попередив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Ми тестуємо наймасштабнішу онлайн-послугу за всю історію України — можливість отримати 1 000 гривень у рамках проєкту «єПідтримка», — зазначив Федоров.

Виплати стартують з 19 грудня, тож міністр закликає людей вакцинуватися якомога швидше.

«Ми вже відсьогодні поступово входимо в бета-режим, щоб все налагодити. Буває нестабільність роботи, прошу заздалегідь вибачення. І цей тиждень буде непростий», — пояснює глава Мінцифри.

Наразі «Дія» працює стабільно — сертифікати генеруються, послуги надаються. Утім, варто завантажити на телефон свій сертифікат про вакцинацію, щоб не залишитися без нього, коли він буде потрібний.