Міністр Дмитро Кулеба вперше поговорив телефоном із новою главою МЗС Німеччини. Спілкувалися про Донбас і «Північний потік — 2»
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову із новопризначеною очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок. Серед ключових тем були ситуація на Донбасі та Північний потік — 2.
Як повідомили у пресслужбі українського зовнішньополітичного відомства, Анналена Бербок запевнила в непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, а також наголосила, що готова до спільної роботи задля зрушення з місця переговорів у «нормандському» форматі.
Також німецька урядовиця погодилася з Кулебою, що до проєкту «Північний потік — 2» має застосовуватися європейське енергетичне законодавство.
Водночас міністри обговорили кроки задля зміцнення енергетичної безпеки України та Європи.
Глава українського МЗС запевнив колегу, що Україна активно виступає за дієву роботу «нормандського» формату, як важливого майданчика для переговорів.
«Жодні рішення про Україну не можуть ухвалюватися без України», — сказав Кулеба.
Окрім цього, міністри України та Німеччини домовилися активізувати співпрацю у галузях розвитку альтернативних джерел енергії, виробництві і транспортуванні водню, збільшенні обсягів торгівлі та інвестицій.
Також Кулеба запевнив, що Україна зацікавлена в перезавантаженні рівноправного діалогу з історичних питань, і запросив Бербок приїхати до України наступного року.
- 10 вересня будівництво трубопроводу «Північний потік — 2» повністю завершили. Газопровід складається з двох ниток протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів, кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії.
- 16 листопада Федеральне агентство мереж Німеччини призупинило сертифікацію газопроводу. Регулятор зазначив, що сертифікація оператора «Північного потоку — 2» можлива тільки в разі, якщо оператор створений в організаційно-правовій формі, що відповідає законодавству Німеччини.