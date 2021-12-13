Міністр Дмитро Кулеба вперше поговорив телефоном із новою главою МЗС Німеччини. Спілкувалися про Донбас і «Північний потік — 2»

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову із новопризначеною очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок. Серед ключових тем були ситуація на Донбасі та Північний потік — 2.

Як повідомили у пресслужбі українського зовнішньополітичного відомства, Анналена Бербок запевнила в непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, а також наголосила, що готова до спільної роботи задля зрушення з місця переговорів у «нормандському» форматі.

Також німецька урядовиця погодилася з Кулебою, що до проєкту «Північний потік — 2» має застосовуватися європейське енергетичне законодавство.

Водночас міністри обговорили кроки задля зміцнення енергетичної безпеки України та Європи.

Глава українського МЗС запевнив колегу, що Україна активно виступає за дієву роботу «нормандського» формату, як важливого майданчика для переговорів.

«Жодні рішення про Україну не можуть ухвалюватися без України», — сказав Кулеба.

Окрім цього, міністри України та Німеччини домовилися активізувати співпрацю у галузях розвитку альтернативних джерел енергії, виробництві і транспортуванні водню, збільшенні обсягів торгівлі та інвестицій.

Також Кулеба запевнив, що Україна зацікавлена в перезавантаженні рівноправного діалогу з історичних питань, і запросив Бербок приїхати до України наступного року.