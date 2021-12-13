Президент ПАР захворів на легку форму коронавірусу. Раніше він пройшов повний курс вакцинації
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Президент Південно-Африканської Республіки Сіріл Рамафоса пішов на самоізоляцію після того, як 12 грудня отримав позитивний тест на коронавірус.
Про це повідомляє ВВС.
Рамафоса перебуває на самоізоляції в Кейптауні під наглядом лікарів Міністерства оборони. На наступні сім днів він передав свої повноваження віцепрезиденту країни Девіду Мабузі. Хвороба у нього протікає в легкій формі, а в лютому цього року він завершив курс вакцинації.
Президент ПАР заразився під час семиденного туру Нігерією, Кот-дʼІвуаром, Ганою та Сенегалом. Деякі члени його делегації теж заразилися — хворобу виявили в Нігерії. Сам Рамафоса заявив, що його захворювання має стати прикладом для громадян ПАР. Він просив людей не відмовлятися від вакцинації.
У Південній Африці активно розповсюджується штам коронавірусу «Омікрон». Імовірно, ним і заразився Рамафоса.
- Багато країн світу закрилися від Південної Африки та посилили карантин. 13 грудня було підтверджено перший випадок смерті у пацієнта з «Омікроном».
- Попередні аналізи свідчать про те, що штам у чотири рази заразніший за «Дельту», але хвороба при цьому протікає у легкій формі. Проте є побоювання, що з часом B.1.1.529 може переходити у важку форму. Також відомо, що штам здатний заражати вакцинованих, а також людей з імунітетом. Компанія Pfizer вже заявила, що необхідно колоти три дози вакцини.