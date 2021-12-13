Президент ПАР захворів на легку форму коронавірусу. Раніше він пройшов повний курс вакцинації

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Президент Південно-Африканської Республіки Сіріл Рамафоса пішов на самоізоляцію після того, як 12 грудня отримав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє ВВС.

Рамафоса перебуває на самоізоляції в Кейптауні під наглядом лікарів Міністерства оборони. На наступні сім днів він передав свої повноваження віцепрезиденту країни Девіду Мабузі. Хвороба у нього протікає в легкій формі, а в лютому цього року він завершив курс вакцинації.

Президент ПАР заразився під час семиденного туру Нігерією, Кот-дʼІвуаром, Ганою та Сенегалом. Деякі члени його делегації теж заразилися — хворобу виявили в Нігерії. Сам Рамафоса заявив, що його захворювання має стати прикладом для громадян ПАР. Він просив людей не відмовлятися від вакцинації.

У Південній Африці активно розповсюджується штам коронавірусу «Омікрон». Імовірно, ним і заразився Рамафоса.