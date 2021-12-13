Влада Києва ще перевіряє бомбосховища і готує навчання з оповіщенням населення на випадок обстрілу росіянами

Новини

Міністерство оборони Росії

Влада Києва готується проводити розʼяснювальну роботу з населенням, навчання зі звуковими сиренами та тренінги з поліцією та співробітниками метрополітену на випадок обстрілу столиці військами Росії.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів заступник голови Київської міськдержадміністрації з муніципальної безпеки Андрій Крищенко.

Навчання із сиреною розпочнуться з наступного тижня — як інформаційна кампанія. «З наступного тижня ми розпочнемо інформаційну кампанію, щоб люди не лякалися, коли її почують. А за кілька тижнів уже вмикатимемо сирени і проводитимемо навчання, щоб люди без паніки розуміли, що робити», — сказав Крищенко.

За його словами, населення про обстріли або авіаналіт будуть оповіщати не тільки сиреною, а й за допомогою систем попередження та оповіщення. На сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій детально розписано весь алгоритм. Крищенко зазначив, що скоріш за все, якщо Росія почне атаку, то це будуть ракетні обстріли, а не бомбардування авіацією як у Другу світову війну.

Говорячи про стан бомбосховищ, Крищенко заявив, що влада іх перевірила (ще не всі), але до деяких обʼєктів є питання.

«Це старі, ще радянські конструкції, які переважно були на якихось великих підприємствах. Там є інфраструктура, вони добре укріплені та розраховані на велику кількість людей. Такі обʼєкти ми перевірили. Багато з них, на жаль, у приватній власності. Наш департамент безпеки та районні адміністрації видавали розпорядження, щоб упорядкувати їх. Частину відремонтували, щодо решти є питання. Минулого тижня ми обговорювали питання, що частину цих приміщень хочуть передати місту, але їхній стан незадовільний. Місто в такому вигляді їх взяти не може — спочатку треба впорядкувати», — розповів Крищенко.

Також він зазначив, що у Києві понад 4 тисячі обʼєктів подвійного призначення — це підвали, підземні паркінги, підвальні магазинчики тощо. Багато з них перебуває у комунальній власності та у разі тривоги вони готові прийняти людей. До категорії обʼєктів подвійного призначення можна віднести метрополітен.

Відповідаючи на запитання щодо замкнених на замок бомбосховищ, таких як підвали будинків, Крищенко відповів, що їх перевірять, але жителям таких будинків потрібно подати заявку.

«КМДА бере на себе відповідальність за бомбосховища та приміщення подвійного призначення. Якщо у вашому будинку є такий підвал і він закритий, треба написати заявку до вашого ЖЕКу або ОСББ, потім це приміщення обстежує комісія, зокрема з представниками КМДА. Якщо воно придатне для використання як укриття, його промаркують, і люди знатимуть, що там можна ховатися. Про ключі треба буде домовлятися вже з керуючою компанією. Увесь алгоритм буде на сайті з понеділка. Щодо підвальних магазинів алгоритм такий самий», — пояснив Крищенко.

Рекомендації Крищенка щодо індивідуальної підготовки до обстрілів читайте в інтервʼю.