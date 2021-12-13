Після скандальних відео уряд звільнив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі

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Кароліна Ускакович / «Бабель»

Кабінет міністрів України після скандальних відео звільнив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Він пробув на цій посаді з вересня 2019 року.

Про це «Бабелю» повідомило джерело в Міністерстві внутрішніх справ.

Засідання Кабміну відбулось у понеділок, 13 грудня, в онлайн-режимі, обговорювали тільки це питання. Офіційно рішення оприлюднять пізніше, коли його підпише премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

На роботу в Міністерство внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі вперше потрапив у вересні 2019 року — і відразу на посаду заступника міністра Арсена Авакова. У МВС він відповідав за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних. До цього Гогілашвілі багато років був публічним спікером «Міжнародної антинаркотичної асоціації». Крім іншого, ця організація за гроші позбавляє від нарко- й алкозалежності, організовує курси реабілітації. Там Гогілашвілі познайомився з керівником «Кварталу» і майбутнім президентом Володимиром Зеленським. Він, як і багато інших знаменитостей, приїжджав підтримувати підопічних асоціації. Крім цього, дружина Гогілашвілі — Марія Левченко — багато років працює особистим помічником Зеленського.