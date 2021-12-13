Німеччина закликає активізувати «нормандський формат», щоб відвернути ескалацію на Донбасі
- Автор:
- Софія Телішевська
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PES Communications / Flickr
Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав активувати «норманський формат», щоб відвернути ескалацію на Донбасі.
Про це повідомляє Reuters.
За його словами, Європейський Союз стурбований ситуацією біля кордонів України і дав чітко зрозуміти, що повномасштабне порушення кордонів не обійдеться без серйозних наслідків.
«Серед можливих варіантів є й «нормандський формат», який необхідно використовувати надалі як інструмент переговорів. Шкода, що в минулі роки розвиток цього формату був не таким, як би нам хотілося. Ми маємо намір обговорити це питання на засіданнях Європейської ради», — підкреслив Шольц.
Він наголосив, що Німеччина вітає роль України як транзитера газу для Європи, а наступальні дії Кремля посилять тиск на «Північний потік — 2».
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