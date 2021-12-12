Голова Instagram розʼяснив повернення хронологічної стрічки. Тестують два варіанти

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Голова Instagram Адам Моссері розповів, що розробники соцмережі зараз тестують два варіанти повернення хронологічної стрічки, але від алгоритмічної моделі не відмовляться.

Про це пише The Verge.

Наразі алгоритми соцмережі вибирають, у якій послідовності показувати пости. У хронологічній стрічці, від якої відмовилися у 2016 році, пости показуються за хронологією.

Одна з версій хронологічної стрічки дозволить користувачам відмітити обрані облікові записи, пости яких показуватимуться на самому початку і по порядку. Інша версія дозволить бачити пости у хронологічному порядку від усіх, на кого підписаний користувач.

За словами Моссері, оновлення буде доступне «вже незабаром», але в якому вигляді залишиться алгоритмічна стрічка, не уточнив. Він лише зауважив, що ранжування контенту в Instagram допомагає звʼязати людей із контентом, який для них важливіший.