Зʼявилося нове відео із заступником голови МВС Гогілашвілі. Він лаяв патрульного в Києві
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Facebook / Alexander Gogilashvili
Журналісти опублікували ще одне відео розбірки заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі з поліцейськими, але вже в Києві.
Відео опублікувала «Українська правда», журналісту якої запис передали рядові працівники поліції.
На кадрах інцидент, який стався 24 листопада цього року. Патрульні зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів, але у Гогілашвілі це викликало роздратування. Він облаяв патрульного і запитав, чому той «не впізнав начальство». Поліцейський спокійно пояснював, що виконує свої службові обовʼязки.
- 11 грудня в YouTube виклали відео, на якому Гогілашвілі влаштував розбірки з правоохоронцями на одному з блокпостів на Донеччині, які зупинили його автомобіль для перевірки документів. Гогілашвілі обурювався, що поліцейські не знають, хто він такий.
- Голова МВС ініціював внутрішнє розслідування та заявив, що усуне Гогілашвілі з посади. Президент Зеленський попросив звільнити Гогілашвілі.