Зʼявилося нове відео із заступником голови МВС Гогілашвілі. Він лаяв патрульного в Києві

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Facebook / Alexander Gogilashvili

Журналісти опублікували ще одне відео розбірки заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі з поліцейськими, але вже в Києві.

Відео опублікувала «Українська правда», журналісту якої запис передали рядові працівники поліції.

На кадрах інцидент, який стався 24 листопада цього року. Патрульні зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів, але у Гогілашвілі це викликало роздратування. Він облаяв патрульного і запитав, чому той «не впізнав начальство». Поліцейський спокійно пояснював, що виконує свої службові обовʼязки.