У Туреччині вперше провели випробування безпілотника з лазерною зброєю. Він влучив у ціль з 500 метрів

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У Туреччині провели перші у світі випробування безпілотного літального апарату з лазерною зброєю.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Дрон Eren є спільною розробкою оборонної компанії Asisgard, Науково-технічного дослідного інституту Туреччини Tubitak та департаменту криміналістики Головного управління безпеки Туреччини.

Безпілотник може знищувати вибухові пристрої-боєприпаси і саморобні бомби в польових умовах за допомогою лазера на відстані, максимальна дальність польоту дрона — до 3 тисяч метрів.

Наразі безпілотник успішно пройшов випробування на дистанціях 500, 300 та 100 метрів.

За словами заступника комісара поліції Айкута Ероглу, завдяки Eren можна знешкоджувати бомби без залучення саперів.