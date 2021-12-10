США запровадили санкції проти керівництва слідчого ізолятора «Окрестіно» в Мінську

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Белапан

США запровадили санкції проти керівників слідчого ізолятора «Окрестіно» в Мінську Ігоря Кенюха і Євгена Шапецького за їхню причетність до тортур і жорстокого поводження із затриманими під час протестів у серпні 2020 року.

Про це йдеться у заяві Держдепартаменту США від 10 грудня.

Зазначимо, санкції передбачають заборону вʼїзду на територію США.